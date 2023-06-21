Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 222 000 (+540 за добу)
- танків ‒ 4 006 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21 за добу)
- артилерійських систем – 3 920 (+32 за добу)
- РСЗВ – 615 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 375 (+3 за добу)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 306
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 214
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 539 (+8 за добу)
Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.
Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.
- Вночі 21 червня війська РФ атакували Україну ударними дронами. Всі вони були знищені силами та засобами протиповітряної оборони.