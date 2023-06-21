В Україні триває 483-тя доба від початку повномасщштбаної російсько-української війни. Протягом цього часу українські захисники ліквідували 222 000 російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 21 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 222 000 (+540 за добу)

танків ‒ 4 006 (+9 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 771 (+21 за добу)

артилерійських систем – 3 920 (+32 за добу)

РСЗВ – 615 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 375 (+3 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 306

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 428 (+35 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 214

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 667 (+22 за добу)

спеціальна техніка ‒ 539 (+8 за добу)

Авіація сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Також нашими захисниками було знищено 4 розвідувальних БпЛА противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 район зосередження особового складу та військової техніки, 3 станції РЕБ, 18 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 6 важливих об’єктів противника.