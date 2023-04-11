В Україні триває 412-та доба повномасштабного російського вторгнення. за цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 179 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновлене ними даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 179 320 (+500 за добу)

танків ‒ 3 644 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 038 (+10 за добу)

артилерійських систем – 2 765 (+15 за добу)

РСЗВ – 535 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 282

літаків – 307

гелікоптерів – 293 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13 за добу)

спеціальна техніка ‒ 316 (+5 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.