Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновлене ними даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 11 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 179 320 (+500 за добу)
- танків ‒ 3 644 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 038 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 765 (+15 за добу)
- РСЗВ – 535 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 282
- літаків – 307
- гелікоптерів – 293 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 332 (+9 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 620 (+13 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 316 (+5 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
Протягом минулої доби збито ворожий гелікоптер Мі-24, а також 9 БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також склад боєприпасів противника.
- 10 квітня Німеччина спорядила Україні чергову партію допомоги для фронту – вантажівки Zetros, інженерну броньовану машини DACHS, дрони та боєприпаси.