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Дрони-розвідники та броньовані DACHS – Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

10 квітня Німеччина спорядила Україні чергову партію допомоги для фронту – вантажівки Zetros, інженерну броньовану машини DACHS, дрони та боєприпаси.

Вівторок, 11 квітня 2023, 00:19
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Про це свідчить опублікований список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.

У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.

Новий оборонний пакет містить:

  • 4 інженерні броньовані машини  DACHS (раніше: 3)
  • 60 вантажівок Zetros (раніше: 52)
  • 42 системи мобільних антен (раніше: 34)
  • 34 дрони-розвідники (раніше: 26)
  • 83 520 патронів калібру 40 мм (раніше: 60 000)

Постачання з галузевих запасів фінансуються німецькими фондами для підвищення потенціалу безпеки. Деякі з постачань потребують модернізації або виробництва, яке триває; також відбуваються навчальні заходи.

Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України.

Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ висловили вдячність за допомогу Німеччині.

16 березня ФРН вже передала Україні додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем MARS II.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.

Зауважимо, Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.

Вже 30 березня Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема танки Leopard 2A6, десятки БМП Marder і танки для розмінування.

Теги: військова допомога, Німеччина, оборонний пакет, озброєння, підтримка

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