Дрони-розвідники та броньовані DACHS – Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Про це свідчить опублікований список військової підтримки Києва на сайті уряду ФРН.
У пресслужбі зауважили, що Німеччина підтримує українську армію в тісній координації зі своїми партнерами та союзниками.
Новий оборонний пакет містить:
- 4 інженерні броньовані машини DACHS (раніше: 3)
- 60 вантажівок Zetros (раніше: 52)
- 42 системи мобільних антен (раніше: 34)
- 34 дрони-розвідники (раніше: 26)
- 83 520 патронів калібру 40 мм (раніше: 60 000)
Постачання з галузевих запасів фінансуються німецькими фондами для підвищення потенціалу безпеки. Деякі з постачань потребують модернізації або виробництва, яке триває; також відбуваються навчальні заходи.
Фінансування ініціативи з розбудови потенціалу безпеки становить 2,2 мільярда євро на 2023 рік. Кошти мають бути спрямовані в першу чергу на підтримку України.
Своєю чергою, у Генштабі ЗСУ висловили вдячність за допомогу Німеччині.
16 березня ФРН вже передала Україні додатковий пакет військової допомоги, до якого, зокрема увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем MARS II.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина спільно зі своїми партнерами в Європейському Союзі планують якнайшвидше забезпечити Україну необхідними боєприпасами.
Зауважимо, Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит міністерства оборони Німеччини та міністерства внутрішніх справ про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову допомогу Україні.
Вже 30 березня Німеччина передала Україні чергову партію допомоги для фронту, зокрема танки Leopard 2A6, десятки БМП Marder і танки для розмінування.
- Президент США Джо Байден разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорили повномасштабну російсько-українську війну. Американський та німецький політики підтримують ідею щодо мирної угоди між Україною та РФ.
- На сьогодні оборонна промисловість Німеччини вийшла на пік виробництва. Країна була змушена відреагувати на вторгнення Росії в Україну.
- Німецький виробник зброї Rheinmetall будує військовий центр технічного обслуговування та матеріально-технічного забезпечення в Сату-Маре, Румунія, який, як очікується, розпочне роботу цього місяця для обслуговування зброї, яка використовується для війни в Україні.