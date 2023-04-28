В Україні триває 429-та доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього періоду часу воїни ЗСУ ліквідували більш як 189 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 189 460 (+540 за добу)

танків ‒ 3 694

бойових броньованих машин ‒ 7 181 (+3 за добу)

артилерійських систем – 2 905 (+18 за добу)

РСЗВ – 543 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 294 (+1 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14 за добу)

спеціальна техніка ‒ 353 (+1 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Водночас нашими захисниками було збито 6 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.