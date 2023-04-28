Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 189 460 (+540 за добу)
- танків ‒ 3 694
- бойових броньованих машин ‒ 7 181 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 2 905 (+18 за добу)
- РСЗВ – 543 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 294 (+1 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2467 (+6 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5819 (+14 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 353 (+1 за добу)
Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. Водночас нашими захисниками було збито 6 ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та 2 артилерійських підрозділи.
- Вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.