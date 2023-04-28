Вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

За його інформацією, війська РФ випустили по Україні ракети близько 4 ранку. Атака відбувалась із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Ракети було знищено у центральних, східних та південних регіонах України.

Додамо, що за даними КМВА 11 російських ракет та 2 безпілотники було знищено над Києвом. Уламки збитих ракет впали в Оболонському районі столиці, унаслідок чого перебито локальну лінію електромереж та пошкоджено дорожне покриття. Станом на ранок жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

Під час тривоги вибухи пролунали також у Дніпрі. За даними мера міста Бориса Філатова, унаслідок російського ракетного обстрілу загинула жінка та трирічна дитина.

У місті Умань на Черкащині росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. Станом на ранок відомо про 5 постраждалих.