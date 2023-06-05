В Україні триває 467-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час українські захисники ліквідували понад 210 тисяч окупантів, з яких - 410 за останню добу.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 5 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 210350 (+410),

танків ‒ 3848 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 7523 (+11) од,

артилерійських систем – 3567 (+12) од,

РСЗВ – 584 (+1) од,

засоби ППО ‒ 349 (+5) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14),

крилаті ракети ‒ 1136 (+4),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6312 (+7) од,

спеціальна техніка ‒ 484 (+5).

Також авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження ворожого особового складу. Нашими захисниками було знищено 6 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.