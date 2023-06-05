За даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище керівництво РФ не координує дії РДК та легіону "Свобода Росії" та не знає, як реагувати на події в Бєлгородській області.

Джерело: ISW.

Як повідомляється, російський добровольчий корпус (РДК) та легіон Свобода Росії” 4 червня здійснили черговий рейд до Бєлгородської області і продовжують діяти у прикордонному населеному пункті РФ.

Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що в Новій Таволжанці йдуть бої, у той час як Міністерство оборони Росії переконує, що підрозділи Західного військового округу і Прикордонної служби РФ завдали удару по українській диверсійно-розвідувальній групі поблизу населеного пункту, в наслідок чого їй довелося відступити.

Військові російські блогери та ЗМІ оприлюднили інформацію, що диверсійно-розвідувальна група з 20 осіб увійшла в Нову Таволжанку і залишалася там.

Фахівці ISW відзначають, що певні розбіжності в реакції окремих гілок влади РФ на обмежений рейд у Бєлгородській області та повідомлення про нього підтверджують, що російське керівництво ще не визначилося щодо своєї позиції з цього приводу.

“Суперечливі повідомлення з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти на дії РДК і ЛСР свідчать про те, що Міноборони і Гладков не координують свої дії у відповідь на рейди”, – йдеться в повідомленні.

На думку спеціалістів Інституту вивчення війни, російська влада зосередилася в основному на інформаційних ефектах, які створюють ці рейди. Відсутні жодні ознаки того, що вище керівництво РФ визначило ширшу політику запобігання подальшим діям РДК та легіону “Свобода Росії” у прикордонних регіонах Росії.

Також в ISW зауважили, що дотепер лишається незрозумілим, чи організовує російська влада евакуацію у відповідь на ці дії. Водночас Гладков заявляв, що 4 000 мешканців району нині перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв’язку з евакуацією.