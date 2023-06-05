Джерело: ISW.
Як повідомляється, російський добровольчий корпус (РДК) та легіон Свобода Росії” 4 червня здійснили черговий рейд до Бєлгородської області і продовжують діяти у прикордонному населеному пункті РФ.
Своєю чергою, губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив, що в Новій Таволжанці йдуть бої, у той час як Міністерство оборони Росії переконує, що підрозділи Західного військового округу і Прикордонної служби РФ завдали удару по українській диверсійно-розвідувальній групі поблизу населеного пункту, в наслідок чого їй довелося відступити.
Військові російські блогери та ЗМІ оприлюднили інформацію, що диверсійно-розвідувальна група з 20 осіб увійшла в Нову Таволжанку і залишалася там.
Фахівці ISW відзначають, що певні розбіжності в реакції окремих гілок влади РФ на обмежений рейд у Бєлгородській області та повідомлення про нього підтверджують, що російське керівництво ще не визначилося щодо своєї позиції з цього приводу.
“Суперечливі повідомлення з офіційних російських джерел про ситуацію в Бєлгородській області та очевидне особисте рішення Гладкова відповісти на дії РДК і ЛСР свідчать про те, що Міноборони і Гладков не координують свої дії у відповідь на рейди”, – йдеться в повідомленні.
На думку спеціалістів Інституту вивчення війни, російська влада зосередилася в основному на інформаційних ефектах, які створюють ці рейди. Відсутні жодні ознаки того, що вище керівництво РФ визначило ширшу політику запобігання подальшим діям РДК та легіону “Свобода Росії” у прикордонних регіонах Росії.
Також в ISW зауважили, що дотепер лишається незрозумілим, чи організовує російська влада евакуацію у відповідь на ці дії. Водночас Гладков заявляв, що 4 000 мешканців району нині перебувають у пунктах тимчасового розміщення у зв’язку з евакуацією.
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