В Україні триває 464-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували більш як 208 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 2 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 208 910 (+540 за добу)

танків ‒ 3 819 (+15 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 490 (+12 за добу)

артилерійських систем – 3 501 (+27 за добу)

РСЗВ – 575

засоби ППО ‒ 335 (+2 за добу)

літаків – 313

гелікоптерів – 298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 137 (+6 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 117 (+10 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 267 (+28 за добу)

спеціальна техніка ‒ 465 (+7 за добу)

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Нашими захисниками було знищено 2 ворожих ударних БпЛА типу “Ланцет” та 1 розвідувальний БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 9 районів зосередження озброєння та військової техніки противника.