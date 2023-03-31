Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року – у війні проти України війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 173 360 (+460 за добу)
- танків ‒ 3 615 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 977 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 2 675 (+4 за добу)
- РСЗВ – 526
- засоби ППО ‒ 277
- літаків – 306
- гелікоптерів – 291
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248 (+9 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 521 (+3 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 294 (+3 за добу)
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що великі втрати російських окупантів у районі Бахмута призведуть до стримування подальших наступів РФ на місто та бойової активності загарбників загалом.