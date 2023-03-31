Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року – у війні проти України війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 173 360 (+460 за добу)
  • танків ‒ 3 615 (+5 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 977 (+3 за добу)
  • артилерійських систем – 2 675 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 526
  • засоби ППО ‒ 277
  • літаків – 306
  • гелікоптерів – 291
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248 (+9 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 521 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 294 (+3 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.