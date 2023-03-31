В Україні триває 401-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 173 тисячі російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року – у війні проти України війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 173 360 (+460 за добу)

танків ‒ 3 615 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 977 (+3 за добу)

артилерійських систем – 2 675 (+4 за добу)

РСЗВ – 526

засоби ППО ‒ 277

літаків – 306

гелікоптерів – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248 (+9 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 521 (+3 за добу)

спеціальна техніка ‒ 294 (+3 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили ворога, 2 склади боєприпасів та 2 склади пально-мастильних матеріалів.