Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що великі втрати російських окупантів у районі Бахмута призведуть до стримування подальших наступів РФ на місто та бойової активності загарбників загалом.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Західні офіційні особи повідомляли про великі втрати росіян у Бахмуті. Мовиться про втрати як серед найманців ПВК “Вагнера”, так і про втрати серед російських армійців.

Зокрема голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі повідомив 29 березня, що ПВК “Вагнер” має близько 6000 професійних найманців і 20000-30000 новобранців, переважно засуджених, які воюють в районі Бахмута.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі наприкінці грудня 2022 року повідомив, що вагнерівці мають 50 000 найманців в Україні, серед яких 10 000 контрактників і 40 000 новобранців.

ПВК “Вагнер” розгорнула переважну більшість своїх сил для підтримки наступу з метою захоплення Бахмута, і цілком ймовірно, що різниця між цифрою Кірбі в 50 000 в Україні та цифрою Міллі від 26 000 до 36 000 в районі Бахмута є результатом втрат вагнерівців під час наступу на Бахмут.

17 лютого Кірбі повідомив, що ПВК “Вагнер” втратила 30 000 бійців, серед яких 9 000 загиблими.

“ПВК “Вагнер” може втратити тисячі новобранців у найближчі тижні, оскільки у засуджених закінчуються шестимісячні військові контракти, а керівництво вагнерівців, схоже, поки що дозволяє помилуваним повернутися з передової до Росії після укладення цих контрактів”, – зауважили фахівці.

Старший військовий радник місії Сполученого Королівства при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Ієн Стаббс 30 березня повідомив, що після битви в районі Бахмута загинуло або було поранено 30 000 російських військових і найманців ПВК “Вагнер”.

Росіяни намагаються захопити Бахмут з липня 2022 року. Стаббс заявив, що російські війська та вагнерівці чи не найбільших втрат зазнали саме протягом останніх тижнів і тепер їм терміново потрібно поповнити особовий склад.

“Ці втрати в живій силі продовжуватимуть стримувати російські наступальні операції в районі Бахмута, а також на більшій частині фронту. Значні втрати вагнерівців, ймовірно, загрожуватимуть їх здатності зберегти свою впливову роль серед російських сил, які воюють в Україні”, – резюмували в ISW.