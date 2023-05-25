Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 205 360 (+500 за добу)
  • танків ‒ 3 795 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 432 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 3 359 (+20 за добу)
  • РСЗВ – 570
  • засоби ППО ‒ 327
  • літаків – 309
  • гелікоптерів – 296
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 907 (+36 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 015
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 148 (+2 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 444 (+4 за добу)

Також Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби наші воїни також знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.