В Україні триває 456-та доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього періоду часу українськими захисниками було ліквідовано понад 205 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 205 360 (+500 за добу)

танків ‒ 3 795 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 432 (+8 за добу)

артилерійських систем – 3 359 (+20 за добу)

РСЗВ – 570

засоби ППО ‒ 327

літаків – 309

гелікоптерів – 296

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 907 (+36 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 015

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 148 (+2 за добу)

спеціальна техніка ‒ 444 (+4 за добу)

Також Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Протягом минулої доби наші воїни також знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.