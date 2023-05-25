Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 25 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 205 360 (+500 за добу)
- танків ‒ 3 795 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 432 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 3 359 (+20 за добу)
- РСЗВ – 570
- засоби ППО ‒ 327
- літаків – 309
- гелікоптерів – 296
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 907 (+36 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 015
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 148 (+2 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 444 (+4 за добу)
Також Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Протягом минулої доби наші воїни також знищили 3 ворожі ударні БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили, 4 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 4 важливі цілі противника.
- У ніч на 25 травня російські окупаційні війська атакували Україну безпілотниками. Загалом було випущено 36 БПЛА, з яких всі були збиті силами та засобами ППО.