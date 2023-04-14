Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 181 090 (+500 за добу)
- танків ‒ 3 650 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 069 (+16 за добу)
- артилерійських систем – 2 784 (+7 за добу)
- РСЗВ – 535
- засоби ППО ‒ 283
- літаків – 307
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 640 (+3 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 321 (+1 за добу)
Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.
- Попри те, що українські воїни очікують підтримки від західних союзників та потребують більше снарядів, вони все ж проводять операції з пошуку вразливих місць у російській обороні перед весняним контрнаступом.