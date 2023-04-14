В Україні триває 415-та доба широкомасштабного російського вторгнення. Протягом цього періоду часу українські воїни ліквідували понад 181 тисячу окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 14 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 181 090 (+500 за добу)

танків ‒ 3 650 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 069 (+16 за добу)

артилерійських систем – 2 784 (+7 за добу)

РСЗВ – 535

засоби ППО ‒ 283

літаків – 307

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 339

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 640 (+3 за добу)

спеціальна техніка ‒ 321 (+1 за добу)

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за добу, що минула, завдала 3 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.