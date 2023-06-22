Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 22 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 222 650 (+650 за добу)
- танків ‒ 4 013 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 783 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 3 941 (+21 за добу)
- РСЗВ – 617 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 376 (+1 за добу)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 307 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 438 (+10 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 214
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 678 (+11 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 539
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено російський ударний вертоліт Мі-24 та 7 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції РЕБ та склад боєприпасів ворога.
- Прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш заявив, що їхня держава надасть Україні всі свої гелікоптери. Нині Рига завершує їхню підготовку до відправлення на потреби Сил оборони.