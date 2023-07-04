Втрати росіян: за добу ліквідовано ще 770 окупантів

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 231 030 (+770 за добу)
- танків ‒ 4 059 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 908 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 4 252 (+32 за добу)
- РСЗВ – 647 (+6 за добу)
- засоби ППО ‒ 394 (+3 за добу)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 309
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 602 (+29 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 264
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 843 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 590
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що минулого тижня Силам оборони вдавалося знищувати ворожі цілі високої пріоритетності, в середньому, кожні 70 хвилин.