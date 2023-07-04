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Втрати росіян: за добу ліквідовано ще 770 окупантів

В Україні триває 496-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 231 тисячу російських загарбників.

Вівторок, 4 липня 2023, 08:09
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Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 231 030 (+770 за добу)
  • танків ‒ 4 059 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 908 (+9 за добу)
  • артилерійських систем – 4 252 (+32 за добу)
  • РСЗВ – 647 (+6 за добу)
  • засоби ППО ‒ 394 (+3 за добу)
  • літаків – 315
  • гелікоптерів – 309
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 602 (+29 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 264
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 843 (+9 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 590

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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