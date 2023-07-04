Втрати росіян: за добу ліквідовано ще 770 окупантів

В Україні триває 496-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 231 тисячу російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 231 030 (+770 за добу)

танків ‒ 4 059 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 908 (+9 за добу)

артилерійських систем – 4 252 (+32 за добу)

РСЗВ – 647 (+6 за добу)

засоби ППО ‒ 394 (+3 за добу)

літаків – 315

гелікоптерів – 309

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 602 (+29 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 264

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 843 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 590

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження живої сили, 26 артилерійських засобів на вогневих позиціях та станцію РЕБ ворога.