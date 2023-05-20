В Україні триває 451-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 202 тисячі російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 20 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 202 430 (+670 за добу)

танків ‒ 3 781 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 382 (+5 за добу)

артилерійських систем – 3 229 (+19 за добу)

РСЗВ – 564

засоби ППО ‒ 325 (+6 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 801 (+32 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 011

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 103 (+20 за добу)

спеціальна техніка ‒ 423 (+4 за добу)

Також Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 8 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Окрім цього, наші воїни знищили 3 крилатих ракети “Калібр”, 18 іранських ударних БпЛА “Shahed”, 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет” та 10 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 7 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 6 станцій радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів та радіолокаційну станцію ЗРК С-300.