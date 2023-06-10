В Україні триває 472-га доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїнами ЗСУ ліквідовано понад 214 російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 10 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 214 660 (+890 за добу)

танків ‒ 3 909 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 607 (+7 за добу)

артилерійських систем – 3 717 (+15 за добу)

РСЗВ – 600 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 362 (+3 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 263 (+16 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 176 (+5 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 428 (+18 за добу)

спеціальна техніка ‒ 507 (+5 за добу)

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.