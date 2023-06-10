Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з сьогоднішніми даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 10 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 214 660 (+890 за добу)
- танків ‒ 3 909 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 607 (+7 за добу)
- артилерійських систем – 3 717 (+15 за добу)
- РСЗВ – 600 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 362 (+3 за добу)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 299
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 263 (+16 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 176 (+5 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 428 (+18 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 507 (+5 за добу)
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 пункти управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів противника на вогневих позиціях.
- У п’ятницю, 9 червня, Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової допомоги в розмірі 2,1 мільярда доларів, що включає засоби протиповітряної оборони та боєприпаси.