В Україні триває 497-ма доба від початку повномасштабної російсько-української війни. протягом цього часу українські захисники ліквідували 231,7 тисячі російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 231 700 (+670 за добу)

танків ‒ 4 062 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9 за добу)

артилерійських систем – 4 288 (+36 за добу)

РСЗВ – 656 (+9 за добу)

засоби ППО ‒ 395 (+1 за добу)

літаків – 315

гелікоптерів – 309

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 614 (+12 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 264

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22 за добу)

спеціальна техніка ‒ 598 (+8 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.