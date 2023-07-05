Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 5 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
особового складу ‒ близько 231 700 (+670 за добу)
- танків ‒ 4 062 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 917 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 4 288 (+36 за добу)
- РСЗВ – 656 (+9 за добу)
- засоби ППО ‒ 395 (+1 за добу)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 309
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 614 (+12 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 264
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 865 (+22 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 598 (+8 за добу)
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника, 3 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.
Крім того, нашими захисниками було знищено 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
- Надвечір 4 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про результати контрнаступу українського війська. Зокрема на південному фланзі довкола Бахмута в нас є просування, тоді як на північному — тривають бої.