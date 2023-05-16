В Україні триває 447-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. Протягом цього часу українські захисники ліквідували майже 200 тисяч російських окупантів, з яких понад 500 - лише за минулу добу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 199 980 (+520 за добу)

танків ‒ 3 762 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 348 (+12 за добу)

артилерійських систем – 3 150 (+13 за добу)

РСЗВ – 562

засоби ППО ‒ 316

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 732 (+12 за добу)

крилаті ракети ‒ 973

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 048 (+14 за добу)

спеціальна техніка ‒ 410 (+3 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.