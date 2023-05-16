Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 16 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 199 980 (+520 за добу)
- танків ‒ 3 762 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 348 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 3 150 (+13 за добу)
- РСЗВ – 562
- засоби ППО ‒ 316
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 732 (+12 за добу)
- крилаті ракети ‒ 973
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 048 (+14 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 410 (+3 за добу)
Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Знищено 6 ударних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 5 станцій радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів ворога.
- Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес привітав надання Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow, зауваживши, що вони дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму.