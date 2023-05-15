Якби Україна мала ракети ATACMS, Чорноморського флоту РФ уже б не існувало – генерал Годжес

Колишній командувач армією США в Європі генерал Бен Годжес привітав надання Великою Британією далекобійних ракет Storm Shadow, зауваживши, що вони дадуть Києву можливість здійснювати важливі удари по російських базах території незаконно окупованого Криму.

Про це генерал розповів у коментарі “Голосу Америки”.

Водночас він висловив обурення, що США, своєю чергою, ще досі не спорядили ракети ATACMS. Годжес зауважив, що українці, найімовірніше, використовуватимуть британські ракети лише для звільнення власних територій, а не на міжнародно визнаній території РФ.

“Якби Україна мала ATACMS, Чорноморського флоту (РФ) уже б не було. Адміністрація Байдена ще не чітко визначила стратегічний результат, якого ми хочемо, і ми чітко не сказали, що хочемо, щоб Україна перемогла. Ви знаєте, вони говорять речі, начебто ми підтримуватимемо українців стільки, скільки буде потрібно, що, звичайно, є порожніми словами”, – наголосив генерал.

Годжес переконаний, що це через те, що приймаються поступові рішення щодо того, що надається, і де-факто це дає Росії безпечне місце у Криму, тому що “США поки що не допомогли Україні з їхньою здатністю вдарити Крим.

Він пояснив, що військова допомога, про яку просить Україна та яку іще не отримала від західних союзників, могла б допомогти досягати успіхів зі звільнення тимчасово окупованих російськими силами територій швидше і з меншими втратами.

На початку квітня голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що Сполучені Штати не надаватимуть Україні ракети великої дальності ATACMS. Водночас він не виключив постачання іншого озброєння, яке допоможе Україні у боротьбі з російськими окупантами.

Окрім цього, за інформацією ЗМІ адміністрація президента США Джо Байдена “зітхнула з полегшенням”, коли стало відомо, що Велика Британія має намір надати Україні далекобійні ракети, оскільки тепер Сполученим Штатам не доведеться передавати ATACMS.

Раніше Бен Годжес заявив, що метою майбутнього контрнаступу ЗСУ має бути ізоляція Криму. Він наголосив, що “ті, хто здійснюють тиск на Україну, закликаючи поступитися Росії півостровом, є або наївними, або не вміють читати карту”.

Зауважимо, протягом років Сполучені Штати наполягали на тому, що Крим все ще є частиною України. Проте адміністрація Байдена дотримувалася жорсткої лінії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, відмовляючись надати Києву необхідну зброю для націлювання на Кримський півострів, який Москва використовує як базу для завдання ударів. Тепер ця лінія починає пом’якшуватися.

Також стало відомо, що на території тимчасово окупованого півострова Крим суттєво побільшало жовтих стрічок, патріотичних графіті та листівок з антивоєнними закликами. Небайдужі громадяни дають зрозуміти, що повернення півострова під контроль України неминуче.

У Головному управлінні розвідки України закликали жителів тимчасово окупованого Криму продовжувати надавати інформацію про дислокацію російських сил на півострові.

Довідка. ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою, виробництва компанії Lockheed Martin. Комплекс вражає цілі на відстані від 165 до 300 кілометрів.