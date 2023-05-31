В Україні триває 462-га доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували вже майже 208 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 207 910 (+470 за добу)

танків ‒ 3 802

бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3 за добу)

артилерійських систем – 3 460 (+15 за добу)

РСЗВ – 575

засоби ППО ‒ 333 (+1 за добу)

літаків – 313

гелікоптерів – 298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 107 (+51 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11 за добу)

спеціальна техніка ‒ 454

Також Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.