Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – з 24 лютого 2022 року по 31 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 207 910 (+470 за добу)
- танків ‒ 3 802
- бойових броньованих машин ‒ 7 472 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 3 460 (+15 за добу)
- РСЗВ – 575
- засоби ППО ‒ 333 (+1 за добу)
- літаків – 313
- гелікоптерів – 298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 124 (+32 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 107 (+51 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 230 (+11 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 454
Також Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по його зенітно-ракетному комплексу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.
- Згідно з ексклюзивним дослідженням, російська воєнізована група “Вагнер” використовувала Twitter і Facebook для вербування медиків, операторів безпілотників і навіть психологів на бойові дії, зокрема у війні РФ проти України.