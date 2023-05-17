Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 200 590 (+610 за добу)
  • танків ‒ 3 771 (+9 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17 за добу)
  • артилерійських систем – 3 166 (+16 за добу)
  • РСЗВ – 562
  • засоби ППО ‒ 318 (+2 за добу)
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 982 (+9 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 417 (+7 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.