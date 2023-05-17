Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 200 590 (+610 за добу)
- танків ‒ 3 771 (+9 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17 за добу)
- артилерійських систем – 3 166 (+16 за добу)
- РСЗВ – 562
- засоби ППО ‒ 318 (+2 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16 за добу)
- крилаті ракети ‒ 982 (+9 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 417 (+7 за добу)
Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.
- Українські війська почали використовувати споряджені Великою Британією ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по російських цілях.