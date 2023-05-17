В Україні триває 448-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже більш як 200 000 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 17 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 200 590 (+610 за добу)

танків ‒ 3 771 (+9 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 365 (+17 за добу)

артилерійських систем – 3 166 (+16 за добу)

РСЗВ – 562

засоби ППО ‒ 318 (+2 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 748 (+16 за добу)

крилаті ракети ‒ 982 (+9 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 067 (+19 за добу)

спеціальна техніка ‒ 417 (+7 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби нашими захисниками знищено 10 ударних та 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 6 районів зосередження живої сили, 3 станції радіоелектронної боротьби, 4 склади боєприпасів противника та 1 пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.