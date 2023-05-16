Українські війська почали використовувати споряджені Великою Британією ракети великої дальності Storm Shadow для ударів по російським цілям.

Про це повідомляє CNN, посилаючись на двох американських і західних офіційних осіб, знайомих із цією справою.

Своєю чергою, речник Міноборони України відмовився від коментарів.

Storm Shadow — крилата ракета великої дальності зі стелс-можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю понад 250 км.

Минулого тижня CNN вперше повідомило, що Велика Британія постачила Україні кілька крилатих ракет Storm Shadow, що дало країні нові можливості для ураження цілей на великій дальності.

15 квітня стало відомо, що Велика Британія спорядить Україні сотні ракет протиповітряної оборони та безпілотників на додаток до вже постачених крилатих ракет Storm Shadow, про які було оголошено минулого тижня.

Storm Shadow можуть бути використані для знищення позицій Росії на окупованій території України.

Якщо Україна зможе знищити російські командні центри, центри матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів на окупованій території, тоді для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення своїх військ на передовій.

Це те, що Україна так успішно зробила в Херсоні минулого року, змусивши росіян відступити майже без бою. Тепер влада України сподіватиметься повторити процес за допомогою боєприпасів із Заходу.