Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 193 770 (+560 за добу);
- танків ‒ 3 717 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 238 (+14 за добу)
- артилерійських систем – 2 992 (+14 за добу)
- РСЗВ – 552 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 306 (+2 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 554 (+14 за добу)
- крилаті ракети ‒ 947
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 936 (+20 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 3775 (+2 за добу)
Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.
- 5 травня російські війська завдали ударів по промислових підприємствах Слов’янська та Краматорська, що у Донецькій області.