Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 193 770 (+560 за добу);

танків ‒ 3 717 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 238 (+14 за добу)

артилерійських систем – 2 992 (+14 за добу)

РСЗВ – 552 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 306 (+2 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 554 (+14 за добу)

крилаті ракети ‒ 947

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 936 (+20 за добу)

спеціальна техніка ‒ 3775 (+2 за добу)

Протягом доби підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 5 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 5 важливих цілей противника.