В Україні триває 365-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу ЗСУ ліквідували понад 145 тисяч загарбників із РФ та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 145 850 (+790 за добу)

танків ‒ 3 350 (+16 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 593 (+24 за добу)

артилерійських систем – 2 352 (+7 за добу)

РСЗВ – 471

засоби ППО ‒ 244 (+1 за добу)

літаків – 299

гелікоптерів – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 029 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 215 (+3 за добу)

спеціальна техніка ‒ 229 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.