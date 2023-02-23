Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 145 850 (+790 за добу)
  • танків ‒ 3 350 (+16 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 593 (+24 за добу)
  • артилерійських систем – 2 352 (+7 за добу)
  • РСЗВ – 471
  • засоби ППО ‒ 244 (+1 за добу)
  • літаків – 299
  • гелікоптерів – 287
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 029 (+3 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 873
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 215 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 229 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

  • Чотири пошкоджені в Україні російські танки спорядили до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії, де їх виставлять як експонати до роковин широкомасштабної війни Росії проти України.