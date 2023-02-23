Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 23 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 145 850 (+790 за добу)
- танків ‒ 3 350 (+16 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 593 (+24 за добу)
- артилерійських систем – 2 352 (+7 за добу)
- РСЗВ – 471
- засоби ППО ‒ 244 (+1 за добу)
- літаків – 299
- гелікоптерів – 287
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 029 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 215 (+3 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 229 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.
- Чотири пошкоджені в Україні російські танки спорядили до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії, де їх виставлять як експонати до роковин широкомасштабної війни Росії проти України.