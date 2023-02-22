Чотири пошкоджені в Україні російські танки спорядили до Німеччини, Литви, Латвії та Естонії, де їх виставлять як експонати до роковин широкомасштабної війни Росії проти України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Facebook.

“Сьогодні вночі 4 російські танки “вдерлися” до ЄС та НАТО. Але, як то кажуть, є нюанс. Завдяки українським воїнам”, – написав міністр оборони.

Відтак зазначив, що 24 лютого громадяни чотирьох країн – Німеччини, Литви, Латвії та Естонії – одночасно побачать, що російські танки можуть потрапити до Європи через Україну лише у вигляді музейних експонатів.

Олексій Резніков нагадав, що влітку минулого року перші такі експозиції приймали у Польщі та Чехії. А також зауважив, що це має стати сигналом для росіян.

“У Європі зблизька подивляться на їхнє справжнє обличчя. Яке раніше викликало тотальний страх, а тепер все частіше – огиду та презирство. Більше європейців переконається, що Росію можна і треба перемагати на полі бою. І краще це зробити в Україні, щоб потім не довелося зупиняти ворога біля свого будинку”, – наголосив міністр оборони України.

Крім того, Олексій Резніков повідомив, що вже найближчим часом Україна очікує перші танки від партнерів з підготовленими українськими екіпажами.