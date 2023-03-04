Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 152 190 (+820 за добу)
- танків ‒ 3 409 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 683 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 414 (+12 за добу)
- РСЗВ – 487 (+3 за добу)
- засоби ППО ‒ 247
- літаків – 302 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 230
Також за даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.
- Російська служба BBC встановила імена 16 071 російського військового, який загинув у повномасштабній російсько-українській війні. За даними видання, втрати РФ продовжують рости.