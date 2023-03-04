В Україні триває 374-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 152 тисячі російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 152 190 (+820 за добу)

танків ‒ 3 409 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 683 (+10 за добу)

артилерійських систем – 2 414 (+12 за добу)

РСЗВ – 487 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 247

літаків – 302 (+1 за добу)

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8 за добу)

спеціальна техніка ‒ 230

Також за даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.