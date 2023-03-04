Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 4 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 152 190 (+820 за добу)
  • танків ‒ 3 409 (+4 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 683 (+10 за добу)
  • артилерійських систем – 2 414 (+12 за добу)
  • РСЗВ – 487 (+3 за добу)
  • засоби ППО ‒ 247
  • літаків – 302 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 289
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2066 (+5 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 873
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5289 (+8 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 230

Також за даними Генштабу, українська авіація минулої доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях. Також, наші захисники збили ворожий літак Су-34 та 8 розвідувальних і ударних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію радіоелектронної боротьби ворога.