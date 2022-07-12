Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські армійці зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 37470 (+70 за добу)
- танків ‒ 1649 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3829 (+1 за добу)
- артилерійських систем – 838
- РСЗВ – 247
- засоби ППО – 109
- літаків – 217
- гелікоптерів – 188
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676
- крилаті ракети – 155
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 (+3 за добу)
- спеціальна техніка – 66
Протягом минулої доби, 11 липня, найбільших втрат росіяни зазнали на Миколаївському напрямку.
- Нагадаємо, станом на початок 139-ої доби повномасштабної російсько-української війни. ЗСУ відбили наступ окупантів одразу на декількох напрямках. Водночас російські армійці не припиняють обстрілювати українські населені пункти. Під найінтенсивнішими обстрілами ті, які межують з РФ чи тимчасово окупованою територією.
- Окрім цього, ввечері 11 липня українські військові знищили російську базу з боєприпасами у Новій Каховці Херсонської області.