Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські армійці зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 37470 (+70 за добу)
  • танків ‒ 1649 (+4 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3829 (+1 за добу)
  • артилерійських систем – 838
  • РСЗВ – 247
  • засоби ППО – 109
  • літаків – 217
  • гелікоптерів – 188
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676
  • крилаті ракети – 155
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка – 66

Протягом минулої доби, 11 липня, найбільших втрат росіяни зазнали на Миколаївському напрямку.