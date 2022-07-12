В Україні триває 139-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час російські окупанти втратили понад 37 тисяч осіб у живій силі.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 12 липня 2022 року, у повномасштабній війні проти України російські армійці зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу – близько 37470 (+70 за добу)

танків ‒ 1649 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3829 (+1 за добу)

артилерійських систем – 838

РСЗВ – 247

засоби ППО – 109

літаків – 217

гелікоптерів – 188

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676

крилаті ракети – 155

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 (+3 за добу)

спеціальна техніка – 66

Протягом минулої доби, 11 липня, найбільших втрат росіяни зазнали на Миколаївському напрямку.