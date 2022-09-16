Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 16 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 54 050 (+200 за добу)
- танків ‒ 2 199 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 690 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 1 302 (+7 за добу)
- РСЗВ – 312 (+1 за добу)
- засобів ППО – 168 (+1 за добу)
- літаків – 250
- гелікоптерів – 216 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908
- крилатих ракет – 233
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 550 (+28 за добу)
- спеціальної техніки – 121 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 15 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.
- Станом на початок 205-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ успішно відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Весела Долина, Авдіївка та Новомихайлівка.
- Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що навіть після поразки на Харківщині Кремль не готовий оголошувати загальну мобілізацію в Росії. Натомість російська влада вирішила посилити приховану мобілізацію.