В Україні триває 205-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 54 050 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 16 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 54 050 (+200 за добу)

танків ‒ 2 199 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 690 (+8 за добу)

артилерійських систем – 1 302 (+7 за добу)

РСЗВ – 312 (+1 за добу)

засобів ППО – 168 (+1 за добу)

літаків – 250

гелікоптерів – 216 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908

крилатих ракет – 233

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 550 (+28 за добу)

спеціальної техніки – 121 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 15 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.