Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 16 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 54 050 (+200 за добу)
  • танків ‒ 2 199 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 4 690 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 1 302 (+7 за добу)
  • РСЗВ – 312 (+1 за добу)
  • засобів ППО – 168 (+1 за добу)
  • літаків – 250
  • гелікоптерів – 216 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 908
  • крилатих ракет – 233
  • кораблів/катерів – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 550 (+28 за добу)
  • спеціальної техніки – 121 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 15 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському та Донецькому напрямках.