Аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що навіть після поразки на Харківщині Кремль не готовий оголошувати загальну мобілізацію в Росії. Натомість російська влада вирішила посилити приховану мобілізацію.

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Зокрема напередодні глава Чечні Рамзан Кадиров закликав росіян “самомобілізуватись”, а не чекати, коли влада оголосить воєнний стан у країні.

За словами Кадирова, кожен суб’єкт РФ повинен продемонструвати, що готовий допомагати державі та залучити щонайменше 1000 військовослужбовців, а не виступати з промовами та проводити безуспішні публічні заходи.

Цей заклик Кадирова підтримало декілька російських губернаторів. Зокрема окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов після заяви Кадирова оголосив про формування двох добровольчих батальйонів на півострові.

Зі схожою заявою, про добровільну участь у російсько-українській війні, виступила й російська пропагандистка Маргарита Симоньян, однак цей заклик викликав низку негативних коментарів та критику у бік пропагандистки.

Аналітики зауважили, що поразка армії РФ на Харківщині спонукала Кремль провести загальноросійське вербування.

Раніше офіційні особи Кремля та державні ЗМІ РФ не закликали росіян до участі у війні проти України, а доручали це робити місцевій владі у регіонах, нібито з їхньої власної ініціативи.

Відомий російський військовий оглядач і прихильник загальної мобілізації похвалив таких посадовців, як Кадиров, за те, що вони взяли кампанію з вербування на себе, замість неефективне міністерство оборони Росії.

“Ця реформа вербування, ймовірно, забезпечить більшу підтримку Кремля серед націоналістичних діячів, які дедалі більше критикують російське міноборони, навіть якщо цей рух не призведе до створення великої кількості боєздатних військ”, – наголосили експерти.

Також в ISW додали, що Кремлю, ймовірно, довелось відмовитись від своєї попередньої тактики – не вербувати населення окремих регіонів. Зокрема раніше Кремль намагався вберегти жителів Москви від повідомлень про формування добровольчого батальйону “Собянінський полк”.