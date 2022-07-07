Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Так, у період з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2022 року, загальні бойові втрати російських арійців складають (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 36650 (+150 за добу)
- танків ‒ 1602 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 815 (+3 за добу)
- РСЗВ – 247
- засоби ППО – 107
- літаків – 217
- гелікоптерів – 187
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3 за добу)
- крилаті ракети – 155 (+2 за добу)
- кораблі/катери – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2665 (+17 за добу)
- спеціальна техніка – 66 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 6 липня, найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.
- Нагадаємо, станом на початок 134-ої доби повномасштабної російсько-української війни, у районі Добрянки, що в Херсонській області, Збройні Сили України (ЗСУ) відбили штурм та практично знищили диверсійно-розвідувальну групу росіян.