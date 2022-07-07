В Україні триває 134 доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період російські окупанти зазнали значних втрат на полі бою, втративши понад 36 тисяч осіб у живій силі та декілька тисяч одиниць військової техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2022 року, загальні бойові втрати російських арійців складають (дані орієнтовні):

особового складу – близько 36650 (+150 за добу)

танків ‒ 1602 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8 за добу)

артилерійських систем – 815 (+3 за добу)

РСЗВ – 247

засоби ППО – 107

літаків – 217

гелікоптерів – 187

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3 за добу)

крилаті ракети – 155 (+2 за добу)

кораблі/катери – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 2665 (+17 за добу)

спеціальна техніка – 66 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 6 липня, найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.