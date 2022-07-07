Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Так, у період з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2022 року, загальні бойові втрати російських арійців складають (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 36650 (+150 за добу)
  • танків ‒ 1602 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 3797 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 815 (+3 за добу)
  • РСЗВ – 247
  • засоби ППО – 107
  • літаків – 217
  • гелікоптерів – 187
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 667 (+3 за добу)
  • крилаті ракети – 155 (+2 за добу)
  • кораблі/катери – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2665 (+17 за добу)
  • спеціальна техніка – 66 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 6 липня, найбільших втрат росіяни зазнали на Авдіївському та Бахмутському напрямках.