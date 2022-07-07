Станом на початок 134-ої доби повномасштабної російсько-української війни, у районі Добрянки, що в Херсонській області, Збройні Сили України (ЗСУ) відбили штурм та практично знищили диверсійно-розвідувальну групу росіян.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

У Харківській області російські військові намагаються утримувати зайняті позиції, на окремих ділянках лінії зіткнення ведуть штурмові дії. Росіяни завдали артилерійських ударів у районах кількох населених пунктів, а неподалік Шестакового дистанційно замінували автомобільні шляхи.

На Слов’янському напрямку російська армія намагається здійснити наступ, завдаючи обстрілів зі ствольної артилерії та РСЗВ.

Водночас у Луганській області ворог намагається встановити повний контроль над областю.

Росіяни здійснювали обстріли на Краматорському та Бахмутському напрямках. Вони завдали авіаційного удару неподалік Спірного.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках позиції українських військових зазнають систематичних обстрілів.

Армійці РФ також здійснили обстріли низки населених пунктів на Південнобузькому напрямку із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії.

На Волинському та Поліському напрямках змін у стані та діяльності підрозділів ЗС Білорусі не відзначено.

На Сіверському напрямку не виявили ознак створення наступального угруповання РФ. Проте, ворог утримує окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської та Курської областей.