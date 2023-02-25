Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 147 470 (+650 за добу)
- танків ‒ 3 375 (+12 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 609 (+9 за добу)
- артилерійських систем – 2 373 (+10 за добу)
- РСЗВ – 475 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 247
- літаків – 299
- гелікоптерів – 288 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 235 (+11 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 230 (+1 за добу)
За даними Генштабу, протягом доби підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПЛА (1 типу “Орлан-10”, 1 – “Зала” та 2 – “Ланцет-3”).
Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.
Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.
- 24 лютого – роковини повномасштабного російського вторгнення. Рік тому о 5 ранку країна прокинулася від звуків вибухів у мирних містах. З нагоди річниці президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.