В Україні триває 367-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 147 тисяч російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни РФ проти України – з 24 лютого 2022 року по 25 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 147 470 (+650 за добу)

танків ‒ 3 375 (+12 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 609 (+9 за добу)

артилерійських систем – 2 373 (+10 за добу)

РСЗВ – 475 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 247

літаків – 299

гелікоптерів – 288 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2035 (+2 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 235 (+11 за добу)

спеціальна техніка ‒ 230 (+1 за добу)

За даними Генштабу, протягом доби підрозділи Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПЛА (1 типу “Орлан-10”, 1 – “Зала” та 2 – “Ланцет-3”).

Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари – по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.

Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.