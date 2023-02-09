В Україні триває 351-ша доба повномасштабного російського вторгнення.За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 135 тисяч російських військових та тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 135 010 (+910 за добу)

танків ‒ 3 255 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 468 (+10 за добу)

артилерійських систем – 2 244 (+8 за добу)

РСЗВ – 463 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 232 (+4 за добу)

літаків – 295

гелікоптерів – 285

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6 за добу)

крилаті ракети ‒ 796

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 211

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Українські артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.