Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 9 лютого 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 135 010 (+910 за добу)
- танків ‒ 3 255 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 468 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 244 (+8 за добу)
- РСЗВ – 463 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 232 (+4 за добу)
- літаків – 295
- гелікоптерів – 285
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 967 (+6 за добу)
- крилаті ракети ‒ 796
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 121 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 211
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 21 удару по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Українські артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції зенітно-ракетних комплексів, 2 склади боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів.
- 8 лютого у своєму вступному слові на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Україну “ніколи більше не залишать вразливою для атаки”.