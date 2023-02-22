Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 145 060 (+620 за добу)
  • танків ‒ 3 334 (+8 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 569 (+7 за добу)
  • артилерійських систем – 2 345 (+7 за добу)
  • РСЗВ – 471
  • засоби ППО ‒ 243
  • літаків – 299
  • гелікоптерів – 287
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 873
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 226

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника.

  • Президент США Джо Байден під час своєї промови у Варшаві заявив, що Україну чекають попереду “важкі” дні, адже наближаються роковини широкомасштабного вторгнення, й Україна переходить у контрнаступ, продовжуючи захищати власні території.