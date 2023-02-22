Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 145 060 (+620 за добу)
- танків ‒ 3 334 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 569 (+7 за добу)
- артилерійських систем – 2 345 (+7 за добу)
- РСЗВ – 471
- засоби ППО ‒ 243
- літаків – 299
- гелікоптерів – 287
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 873
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 226
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника.
- Президент США Джо Байден під час своєї промови у Варшаві заявив, що Україну чекають попереду “важкі” дні, адже наближаються роковини широкомасштабного вторгнення, й Україна переходить у контрнаступ, продовжуючи захищати власні території.