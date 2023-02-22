В Україні триває 364-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни Збройних сил України ліквідували вже понад 145 тисяч російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 22 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 145 060 (+620 за добу)

танків ‒ 3 334 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 569 (+7 за добу)

артилерійських систем – 2 345 (+7 за добу)

РСЗВ – 471

засоби ППО ‒ 243

літаків – 299

гелікоптерів – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 026 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 873

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 212 (+2 за добу)

спеціальна техніка ‒ 226

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах. Наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження живої сили противника.