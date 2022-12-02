Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 2 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 90 090 (+650 за добу)
  • танків ‒ 2 916 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 1 904 (+2 за добу)
  • РСЗВ – 395
  • засоби ППО ‒ 210
  • літаків – 280
  • гелікоптерів – 262 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 564 (+2 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 531
  • кораблі/катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 163

Протягом минулої доби, 1 грудня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.