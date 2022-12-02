Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 2 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 90 090 (+650 за добу)
- танків ‒ 2 916 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 1 904 (+2 за добу)
- РСЗВ – 395
- засоби ППО ‒ 210
- літаків – 280
- гелікоптерів – 262 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 564 (+2 за добу)
- крилаті ракети ‒ 531
- кораблі/катери ‒ 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 163
Протягом минулої доби, 1 грудня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.
- Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.