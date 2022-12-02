В Україні триває 282-га доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 90 000 загарбників.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни Росії проти України – з 24 лютого 2022 року по 2 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 90 090 (+650 за добу)

танків ‒ 2 916 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 883 (+6 за добу)

артилерійських систем – 1 904 (+2 за добу)

РСЗВ – 395

засоби ППО ‒ 210

літаків – 280

гелікоптерів – 262 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 564 (+2 за добу)

крилаті ракети ‒ 531

кораблі/катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 464 (+23 за добу)

спеціальна техніка ‒ 163

Протягом минулої доби, 1 грудня, російські окупанти зазнали найбільших втрат на двох напрямках – Бахмутському та Лиманському.