Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 17 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 141 260 (+800 за добу)
- танків ‒ 3 298 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 520 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 2 322 (+16 за добу)
- РСЗВ – 467 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 241 (+2 за добу)
- літаків – 298
- гелікоптерів – 287
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013 (+1 за добу)
- крилаті ракети ‒ 871 (+14 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 187 (+20 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 221 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 4 райони зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об’єкти окупантів.
- За даними розвідки НАТО, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.