В Україні триває 359-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 141 тисячу російських військових та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 17 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 141 260 (+800 за добу)

танків ‒ 3 298 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 520 (+3 за добу)

артилерійських систем – 2 322 (+16 за добу)

РСЗВ – 467 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 241 (+2 за добу)

літаків – 298

гелікоптерів – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 013 (+1 за добу)

крилаті ракети ‒ 871 (+14 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 187 (+20 за добу)

спеціальна техніка ‒ 221 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 4 райони зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 позиції зенітно-ракетних комплексів, склад боєприпасів, а також ще 2 інших важливих об’єкти окупантів.