Втрати ворога: за добу було ліквідовано понад 1000 російських загарбників

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 142 270 (+1010 за добу)
- танків ‒ 3 303 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 533 (+13 за добу)
- артилерійських систем – 2 326 (+4 за добу)
- РСЗВ – 469 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 243 (+2 за добу)
- літаків – 298
- гелікоптерів – 287
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 871
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 223 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.
Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу “Ланцет” та 1 – “Зала”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.
- За даними розвідки НАТО, Росія втрачає близько 2000 солдатів на кожні трохи більш ніж 90 метрів, здобутих під час спроб просування піхоти на сході України.