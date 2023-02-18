Втрати ворога: за добу було ліквідовано понад 1000 російських загарбників

В Україні триває 360-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 1010 - лише за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 142 270 (+1010 за добу)

танків ‒ 3 303 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 533 (+13 за добу)

артилерійських систем – 2 326 (+4 за добу)

РСЗВ – 469 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 243 (+2 за добу)

літаків – 298

гелікоптерів – 287

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 871

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 223 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу “Ланцет” та 1 – “Зала”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.