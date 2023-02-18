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Втрати ворога: за добу було ліквідовано понад 1000 російських загарбників

В Україні триває 360-та доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу було ліквідовано понад 142 тисячі російських окупантів, з яких 1010 - лише за останню добу.

Субота, 18 лютого 2023, 08:17
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 18 лютого 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 142 270 (+1010 за добу)
  • танків ‒ 3 303 (+5 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 533 (+13 за добу)
  • артилерійських систем – 2 326 (+4 за добу)
  • РСЗВ – 469 (+2 за добу)
  • засоби ППО ‒ 243 (+2 за добу)
  • літаків – 298
  • гелікоптерів – 287
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 016 (+3 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 871
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 196 (+9 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 223 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 5 ударів по районах зосередження ворога, а також один – по позиції зенітно-ракетного комплексу.

Сили протиповітряної оборони збили 6 БпЛА противника. За попередньою інформацією, 5 – типу “Ланцет” та 1 – “Зала”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили 3 райони зосередження живої сили противника та позицію зенітно-ракетного комплексу С-300 на вогневій позиції.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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