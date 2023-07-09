Джерело: Генштаб ЗСУ
Згідно з даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 234040 (+600),
- танків ‒ 4078 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,
- артилерійських систем – 4366 (+20) од,
- РСЗВ – 668 (+7) од,
- засоби ППО ‒ 413 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 309 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),
- крилаті ракети ‒ 1271 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,
- спеціальна техніка ‒ 628 (+9).
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Водночас нашими захисниками було знищено 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.
- Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось понад 25 бойових зіткнень.