В Україні триває 501-ша доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували вже понад 234 тисячі окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Згідно з даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 9 липня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 234040 (+600),

танків ‒ 4078 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) од,

артилерійських систем – 4366 (+20) од,

РСЗВ – 668 (+7) од,

засоби ППО ‒ 413 (+3) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19),

крилаті ракети ‒ 1271 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) од,

спеціальна техніка ‒ 628 (+9).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника. Водночас нашими захисниками було знищено 10 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника.