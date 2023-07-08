Повідомляє Генеральний штаб ЗСУ
Російські окупанти здійснили 34 авіаційних удари, 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок обстрілу Лиману загинули 8 цивільних, 13 поранено.
“Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою”, – зазначено в повідомленні.
Українські авіаційні сили оборони за добу завдали 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад боєприпасів, 3 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.
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