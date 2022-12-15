російсько-українська війна
10:47 Втрати ворога: за добу українські військові ліквідували 590 окупантів
10:42 15 бойовиків так званої «ЛДНР» проведуть 15 років за ґратами через пограбування елеваторів у Херсонській області
10:06 У США заборонили держслужбовцям використовувати TikTok на робочих телефонах з міркувань нацбезпеки
09:47 Миколаївщина: під ворожий обстріл потрапили Очаків та Чорноморка
09:29 За ніч окупанти випустили по Дніпропетровщині щонайменше 40 снарядів
09:26 Іран та РФ ухвалили угоду про співпрацю в космічній галузі: будуватимуть супутники та покращуватимуть зв’язок
09:03 Росіяни інтенсивно обстрілюють Куп’янськ: є пошкодження критичної інфраструктури
08:50 Донеччина: за добу росіяни вбили 2 цивільних
07:39 15 грудня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:19 Пориви вітру та хуртовини: прогноз погоди на 15 грудня
01:02 Росія зіткнулася з «критичною нестачею» артилерійських снарядів – Міноборони Великої Британії
00:36 Турецький суд засудив головного конкурента Ердогана до тюремного ув’язнення з забороною політичної діяльності
00:20 Росія оголосила про встановлення міжконтинентальної ракети до «Дня стратегічних сил»

14 грудня

23:49 Валерій Залужний поспілкувався з генералом Крістофером Каволі: обговорили ситуацію на фронті
23:31 Сумщина: протягом дня в області зафіксовано 14 «прильотів»
23:14 Квартири, гроші та культурні цінності на понад 18 млн євро: ВАКС конфіскував майно Януковича
23:14 Німеччина досі відмовляється споряджати Україні Patriot, наголошуючи, що постачає Gepard та Iris-T SLM
22:21 Кличко: «Відсторонення мера Чернігова – вибіркове правосуддя»
22:12 Засудженого наркодилера покинула дружина: раніше вона оголошувала збір на заставу
21:17 На Херсонщині внаслідок ворожих обстрілів загинула 8-річна дитина
20:52 СБУ виявила в єпархіях УПЦ МП російські паспорти та символіку забороненої партії «ОПЗЖ»
20:43 З лютого цього року РФ вбила 184 українських спортсменів – Зеленський
20:23 На тлі зростання загроз з боку КНДР у Південній Кореї з’явився підрозділ Космічних сил США
20:09 Окупанти продовжують тиснути на працівників ЗАЕС через небажання підписувати контракти з «Росатомом»
19:59 Вселенський патріарх Варфоломій висловився про «інструменталізацію релігії» та ідеологію «русского міра»: головні тези
19:27 Папа Римський закликав замість частини різдвяних подарунків допомогти Україні
18:39 Окупанти призначили співробітника «Росатому» новим гауляйтером Енергодара

Втрати ворога: за добу українські військові ліквідували 590 окупантів

В Україні триває 295-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 96 тисяч російських окупантів.

Четвер, 15 грудня 2022, 10:47
Підтримати

По це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 15 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 96 590 (+590 за добу)

– танків ‒ 2 975 (+5 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9 за добу)

– артилерійських систем – 1 943 (+12 за добу)

– РСЗВ – 406 (+2 за добу)

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27 за добу)

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 172 (+1 за добу)

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, ГенштабЗСУ, ЗСУ;, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook