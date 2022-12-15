Втрати ворога: за добу українські військові ліквідували 590 окупантів

По це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 15 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
– особового складу ‒ близько 96 590 (+590 за добу)
– танків ‒ 2 975 (+5 за добу)
– бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9 за добу)
– артилерійських систем – 1 943 (+12 за добу)
– РСЗВ – 406 (+2 за добу)
– засоби ППО ‒ 211
– літаків – 281
– гелікоптерів – 264
– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27 за добу)
– крилаті ракети ‒ 592
– кораблі/катери ‒ 16
– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1 за добу)
– спеціальна техніка ‒ 172 (+1 за добу)
- Українські військові протягом листопада знищили 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час повномасштабної війни.