Втрати ворога: за добу українські військові ліквідували 590 окупантів

В Україні триває 295-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 96 тисяч російських окупантів.

По це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 15 грудня 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

– особового складу ‒ близько 96 590 (+590 за добу)

– танків ‒ 2 975 (+5 за добу)

– бойових броньованих машин ‒ 5 946 (+9 за добу)

– артилерійських систем – 1 943 (+12 за добу)

– РСЗВ – 406 (+2 за добу)

– засоби ППО ‒ 211

– літаків – 281

– гелікоптерів – 264

– БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 644 (+27 за добу)

– крилаті ракети ‒ 592

– кораблі/катери ‒ 16

– автомобільної техніки та автоцистерн – 4 563 (+1 за добу)

– спеціальна техніка ‒ 172 (+1 за добу)