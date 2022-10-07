Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 7 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 61 680 (+350 за добу)
- танків ‒ 2 466 (+17 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 093 (+29 за добу)
- артилерійських систем – 1 455 (+31 за добу)
- РСЗВ – 344
- засобів ППО – 177
- літаків – 266
- гелікоптерів – 233 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 067 (+20 за добу)
- крилатих ракет – 246
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 862 (+8 за добу)
- спеціальної техніки – 135 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 6 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.
- Трофейна російська техніка становить значну частку військового обладнання України через те, що при відступі російські армійці залишають її.
- Станом на початок 226-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Виїмка, Красне, Бахмут, Майорськ, Веселе, Побєда, Невельське, Кам’янка та Тернові Поди.