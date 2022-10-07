В Україні триває 226-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 61 680 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 7 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 61 680 (+350 за добу)

танків ‒ 2 466 (+17 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 093 (+29 за добу)

артилерійських систем – 1 455 (+31 за добу)

РСЗВ – 344

засобів ППО – 177

літаків – 266

гелікоптерів – 233 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 067 (+20 за добу)

крилатих ракет – 246

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 862 (+8 за добу)

спеціальної техніки – 135 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 6 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.