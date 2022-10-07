Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 7 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 61 680 (+350 за добу)
  • танків ‒ 2 466 (+17 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 093 (+29 за добу)
  • артилерійських систем – 1 455 (+31 за добу)
  • РСЗВ – 344
  • засобів ППО – 177
  • літаків – 266
  • гелікоптерів – 233 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 067 (+20 за добу)
  • крилатих ракет – 246
  • кораблів/катерів – 15
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 862 (+8 за добу)
  • спеціальної техніки – 135 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 6 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Криворізькому напрямках.