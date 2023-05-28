Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 206600 (+400),
- танків ‒ 3797 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,
- артилерійських систем – 3425 (+11) од,
- РСЗВ – 574 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 329 (+0) од,
- літаків – 313 (+0) од,
- гелікоптерів – 298 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1056 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,
- спеціальна техніка ‒ 451 (+2).
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.
Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об’єкт противника.
- У ніч з 27 на 28 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу “Shahed”, внаслідок чого є руйнування в різних районах міста та постраждалі серед цивільного населення.