В Україні триває 459-та доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 206 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 28 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 206600 (+400),

танків ‒ 3797 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 7456 (+7) од,

артилерійських систем – 3425 (+11) од,

РСЗВ – 574 (+0) од,

засоби ППО ‒ 329 (+0) од,

літаків – 313 (+0) од,

гелікоптерів – 298 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2993 (+3),

крилаті ракети ‒ 1056 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6192 (+9) од,

спеціальна техніка ‒ 451 (+2).

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 3 – по його зенітно-ракетних комплексах.

Нашими захисниками протягом минулої доби було знищено 3 ворожих БпЛА різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та ще один важливий військовий об’єкт противника.