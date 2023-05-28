У ніч з 27 на 28 травня росіяни атакували Київ безпілотними літальними апаратами типу "Shahed", внаслідок чого є руйнування в різних районах міста та постраждалі серед цивільного населення.

Джерело: пресслужба КМВА.

“Чотирнадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Сьогодні ворог вирішив “привітати” киян з Днем Києва за допомогою своїх смертоносних БпЛА. Попередньо, це була наймасованіша з початку повномасштабного вторгнення атака дронами на столицю, а саме – баражуючими боєприпасами “Shahed”. Напад здійснювався в кілька хвиль, а повітряна тривога тривала понад 5 годин”, – йдеться в дописі.

За попередніми даними, силами і засобами ППО в повітряному просторі Києва було знищено понад 40 ворожих безпілотників. За інформацією, яка уточнюється, внаслідок падіння уламків є жертви та руйнування в різних районах Києва.

У Голосіївському через збиття дронів уламки влучили у 7-поверхову нежитлову будівлю, одна людина загинула, одну – госпіталізували; виникло займання даху одного з ТРЦ; виникла пожежа на території одного з будівництв; також було загоряння на території підприємства, спалахнули склади готової продукції, руйнування на площі 1 000 м. кв., є один постраждалий.

За словами начальника КМВА Сергія Попка, у Печерському районі загорівся дах будинку.

У Дарницькому районі в одному з магазинів вибиті шибки та пошкоджені двері. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

“На усіх місцях працюють відповідні екстрені служби. Дані оперативного зведення щодо потерпілих та руйнувань оновлюються”, – запевнив Попко.