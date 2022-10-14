Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 14 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

  • особового складу – близько 64 300 (+500 за добу)
  • танків ‒ 2 521 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5 за добу)
  • артилерійських систем – 1 566 (+10 за добу)
  • РСЗВ – 362 (+5 за добу)
  • засобів ППО – 186 (+3 за добу)
  • літаків – 268
  • гелікоптерів – 240
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 199 (+17 за добу)
  • крилатих ракет – 316
  • кораблів/катерів – 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 944 (+9 за добу)
  • спеціальної техніки – 142 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 13 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.