В Україні триває 233-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 64 300 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 14 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 64 300 (+500 за добу)

танків ‒ 2 521 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5 за добу)

артилерійських систем – 1 566 (+10 за добу)

РСЗВ – 362 (+5 за добу)

засобів ППО – 186 (+3 за добу)

літаків – 268

гелікоптерів – 240

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 199 (+17 за добу)

крилатих ракет – 316

кораблів/катерів – 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 944 (+9 за добу)

спеціальної техніки – 142 (+2 за добу)

Протягом минулої доби, 13 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.