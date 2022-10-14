Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 14 жовтня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 64 300 (+500 за добу)
- танків ‒ 2 521 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 5 172 (+5 за добу)
- артилерійських систем – 1 566 (+10 за добу)
- РСЗВ – 362 (+5 за добу)
- засобів ППО – 186 (+3 за добу)
- літаків – 268
- гелікоптерів – 240
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 199 (+17 за добу)
- крилатих ракет – 316
- кораблів/катерів – 16
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 944 (+9 за добу)
- спеціальної техніки – 142 (+2 за добу)
Протягом минулої доби, 13 жовтня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках.
- Станом на початок 233-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.
- 423 дитини загинули та понад 810 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії російських військ в Україні.