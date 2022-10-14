Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.
Станом на ранок 14 жовтня 2022 року більше ніж 1233 дитини постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.
Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 256, Київській – 116, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Запорізькій – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57 та Дніпропетровській – 31.
13 жовтня від травм, які отримав під час обстрілу військами РФ міста Миколаїв, загинув 11-річний хлопчик. Також 13 жовтня внаслідок обстрілу ворогом села Сенькове Куп’янського району Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.
Крім того, стало відомо, що 6 жовтня внаслідок обстрілу окупантами села Хатнє Куп’янського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.
Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них – 313 зруйновано повністю.
- Вранці 14 жовтня росіяни завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Ціллю окупантів стали об’єкти інфраструктури.
- Станом на початок 233-ої доби повномасштабного російського вторгнення воїни ЗСУ відбили атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок.
- Російські армійці продовжують наступ на центральному напрямку Донбасу, проте загальний оперативний план російських військ руйнується через тиск українських військ на їх північний та південний фланги.