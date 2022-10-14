423 дитини загинули та понад 810 отримали поранення різного ступеню тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії російських військ в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Станом на ранок 14 жовтня 2022 року більше ніж 1233 дитини постраждали в Україні внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України.

Проте ці цифри не є кінцевим результатом розслідувань. Адже досі триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 407, Харківській – 256, Київській – 116, Миколаївській – 77, Чернігівській – 68, Запорізькій – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57 та Дніпропетровській – 31.

13 жовтня від травм, які отримав під час обстрілу військами РФ міста Миколаїв, загинув 11-річний хлопчик. Також 13 жовтня внаслідок обстрілу ворогом села Сенькове Куп’янського району Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

Крім того, стало відомо, що 6 жовтня внаслідок обстрілу окупантами села Хатнє Куп’янського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопець.

Через бомбардування та обстріли Збройними силами РФ пошкоджено 2614 закладів освіти. З них – 313 зруйновано повністю.