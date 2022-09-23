Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):
- особового складу – близько 56 060 (+550 за добу)
- танків ‒ 2 254 (+18 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 4 796 (+20 за добу)
- артилерійських систем – 1 355 (+14 за добу)
- РСЗВ – 326 (+8 за добу)
- засобів ППО – 170 (+1 за добу)
- літаків – 254 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 219 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9 за добу)
- крилатих ракет – 240
- кораблів/катерів – 15
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29 за добу)
- спеціальної техніки – 126 (+1 за добу)
Протягом минулої доби, 22 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.
- Станом на початок 212-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп’янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам’янка.
- Сьогодні вранці, 23 вересня, російські загарбники вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.