В Україні триває 212-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські воїни ліквідували 56 060 російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, у період з 24 лютого 2022 року по 23 вересня 2022 року, у повномасштабній російсько-українській війні, армія РФ втратила (дані орієнтовні):

особового складу – близько 56 060 (+550 за добу)

танків ‒ 2 254 (+18 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 4 796 (+20 за добу)

артилерійських систем – 1 355 (+14 за добу)

РСЗВ – 326 (+8 за добу)

засобів ППО – 170 (+1 за добу)

літаків – 254 (+1 за добу)

гелікоптерів – 219 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 950 (+9 за добу)

крилатих ракет – 240

кораблів/катерів – 15

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 659 (+29 за добу)

спеціальної техніки – 126 (+1 за добу)

Протягом минулої доби, 22 вересня, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Краматорському та Донецькому напрямках.