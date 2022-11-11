Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Відповідно до оновлених даних, від початку повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня – з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 79 400 (+710 за добу)
- танків — 2 814 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин — 5696 (+14 за добу)
- артилерійських систем — 1817 (+12 за добу)
- РСЗВ — 393
- засобів ППО — 205
- літаків — 278
- гелікоптерів — 261 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1505 (+6 за добу)
- крилатих ракет — 399
- кораблів /катерів — 16
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4259 (+17 за добу)
- спеціальної техніки — 159
Протягом минулої доби, 11 листопада, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.
- Голова об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі озвучив втрати Росії у живій силі за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За його даними, за понад 8 місяців широкомасштабної війни російська армія втратила понад 100 000 солдатів вбитими та пораненими.