В Україні триває 261-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже понад 79 тисяч окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, від початку повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня – з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 79 400 (+710 за добу)

танків — 2 814 (+10 за добу)

бойових броньованих машин — 5696 (+14 за добу)

артилерійських систем — 1817 (+12 за добу)

РСЗВ — 393

засобів ППО — 205

літаків — 278

гелікоптерів — 261 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1505 (+6 за добу)

крилатих ракет — 399

кораблів /катерів — 16

автомобільної техніки та автоцистерн — 4259 (+17 за добу)

спеціальної техніки — 159

Протягом минулої доби, 11 листопада, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.