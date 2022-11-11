Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Відповідно до оновлених даних, від початку повномасштабного вторгнення до сьогоднішнього дня – з 24 лютого 2022 року по 11 листопада 2022 року – російські окупанти зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу — близько 79 400 (+710 за добу)
  • танків — 2 814 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин — 5696 (+14 за добу)
  • артилерійських систем — 1817 (+12 за добу)
  • РСЗВ — 393
  • засобів ППО — 205
  • літаків — 278
  • гелікоптерів — 261 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1505 (+6 за добу)
  • крилатих ракет — 399
  • кораблів /катерів — 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4259 (+17 за добу)
  • спеціальної техніки — 159

Протягом минулої доби, 11 листопада, найбільших втрат російські окупанти зазнали на Бахмутському напрямку.