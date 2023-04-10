Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 10 квітня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 178820 (+670)
- танків ‒ 3637 (+1)
- бойових броньованих машин ‒ 7028 (+4) од
- артилерійських систем – 2750 (+10) од
- РСЗВ – 534 (+1) од
- засоби ППО ‒ 282 (+0) од
- літаків – 307 (+0) од
- гелікоптерів – 292 (+0) од
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11)
- крилаті ракети ‒ 911 (+0)
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од
- спеціальна техніка ‒ 311 (+2)
Також авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 – типу “Ланцет”, 2 – “Зала” та 1 – “Суперкам”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.
- Російські окупаційні війська переслідують неугодні релігійні організації та проводять репресії на тимчасово окупованих територіях України.