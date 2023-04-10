особового складу ‒ близько 178820 (+670)

танків ‒ 3637 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 7028 (+4) од

артилерійських систем – 2750 (+10) од

РСЗВ – 534 (+1) од

засоби ППО ‒ 282 (+0) од

літаків – 307 (+0) од

гелікоптерів – 292 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2323 (+11)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5607 (+5) од

спеціальна техніка ‒ 311 (+2)

Також авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 6 ворожих БпЛА: 3 – типу “Ланцет”, 2 – “Зала” та 1 – “Суперкам”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.