Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, російська окупаційна влада, ймовірно, проводить кампанію систематичних релігійних переслідувань в окупованій Україні.

Наголошено, що з початку повномасштабного вторгнення на захопленій росіянами території окупанти здійснили щонайменше 76 актів релігійного переслідування. Росіяни закрили, націоналізували або насильно перетворили не менше 26 культових споруд в підконтрольну Кремлю Російську православну церкву Московського Патріархату.

Крім того, окупанти вбили або захопили не менше 29 священнослужителів, розграбували, осквернили або навмисно знищили не менше 13 культових споруд.

Зазначається, що такі випадки релігійних репресій, швидше за все, не поодинокі, а є частиною цілеспрямованої кампанії з систематичного викорінення “небажаних” релігійних організацій в Україні та популяризації Московського патріархату.

Також додається, що основний акцент окупанти роблять на переслідування Православної церкви України, однак Кремль контролює й інші неугодні йому рухи. Зокрема росіяни переслідують баптистів, п’ятидесятників, кришнаїтів, Адвентистів Сьомого дня, Свідків Єгови, католиків, пресвітеріан, методистів, лютеран і деякі мусульманські рухи.