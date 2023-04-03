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Втрати ворога: за добу воїни ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів

В Україні триває 404-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 175 тисяч російських солдатів, з яких 610 - протягом останньої доби.

Понеділок, 3 квітня 2023, 08:40
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Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 3 квітня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
  • особового складу ‒ близько 175160 (+610)
  • танків ‒ 3619 (+1) од
  • бойових броньованих машин ‒ 6993 (+7) од
  • артилерійських систем – 2694 (+7) од
  • РСЗВ – 527 (+0) од
  • засоби ППО ‒ 280 (+1) од
  • літаків – 306 (+0) од
  • гелікоптерів – 291 (+0) од
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13)
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0)
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16) од
  • спеціальна техніка ‒ 298 (+2)

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 6 інших важливих об’єктів ворога.

  • Триває чотириста третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру, протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника.
Теги: війна, втрати ворога, Генеральний штаб ЗСУ, Генштаб ЗСУ, Збройні сили України, ЗСУ, ліквідовано, російсько-українська війна

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