Втрати ворога: за добу воїни ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 6 інших важливих об’єктів ворога.
- Триває чотириста третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Завдяки героїзму та професійності наших воїнів, вмілим та злагодженим діям, ефективному використанню маневру, протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили більш як 50 атак противника.