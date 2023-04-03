Втрати ворога: за добу воїни ЗСУ ліквідували понад 600 російських окупантів

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни — з 24 лютого 2022 року по 3 квітня 2023 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 175160 (+610)

танків ‒ 3619 (+1) од

бойових броньованих машин ‒ 6993 (+7) од

артилерійських систем – 2694 (+7) од

РСЗВ – 527 (+0) од

засоби ППО ‒ 280 (+1) од

літаків – 306 (+0) од

гелікоптерів – 291 (+0) од

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2262 (+13)

крилаті ракети ‒ 911 (+0)

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од

автомобільної техніки та автоцистерн – 5553 (+16) од

спеціальна техніка ‒ 298 (+2)

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 6 інших важливих об’єктів ворога.